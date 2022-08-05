В российском городе «заперли» мешавшую ремонту дорог машину

В Екатеринбурге коммунальщики «заперли» мешавшую ремонту дорог машину

Сотрудники коммунальных служб в Екатеринбурге «заперли» мешавшую ремонту дорог машину среди ям. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Об инциденте стало известно в пятницу 5 августа, когда в Екатеринбурге начался ремонт дорог на улице Чкалова. По данным Telegram-канала, ТСЖ уведомляло жителей о предстоящих мероприятиях при помощи объявлений и табличек. Однако водитель автомобиля белого цвета марки «хендай» по неизвестным причинам не перегнал свою машину на другое место, так что вокруг нее со всех сторон вырыли ямы. После случившегося владелец автомобиля не выходил на связь.

В 2021 году в Курске автомобиль с водителем провалился в яму и во время падения перевернулся на крышу. Углубление в дороге вырыли городские коммунальные службы для ремонта теплосетей. По словам пострадавшего россиянина, он заметил знак «Ремонтные работы», однако не успел перестроиться, так как ему помешала другая машина.