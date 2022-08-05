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Зеленский ввел в состав СНБО нового генпрокурора и и.о. главы СБУ

Президент Украины Зеленский обновил СНБО генпрокурором Костиным и и.о. главы СБУ Малюком
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новый генеральный прокурор Украины Андрей Костин и исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк были введены президентом страны Владимиром Зеленским в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы республики.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Костин Андрей Евгеньевич — генеральный прокурор; Малюк Василий Васильевич — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе. Там же указывается, что из состава СНБО выводятся бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова и бывший глава СБУ Иван Баканов.

Баканова и Венедиктову Зеленский уволил со своих постов 18 июля. Бывшего главу спецслужб Украины отстранили по статье 47 дисциплинарного устава вооруженных сил страны, а именно за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей».

Вскоре стали известны подробности биографии нового главы СБУ Василия Малюка. До своего назначения он прошел стремительный карьерный рост и участвовал в задержании другого высокопоставленного украинского силовика.

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Василий Мека
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