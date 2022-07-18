Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка

На Украине рассказали подробности биографии нового главы СБУ Василия Малюка

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк накануне своего назначения прошел через стремительный карьерный рост и участвовал в задержании другого высокопоставленного украинского силовика. Подробности биографии Малюка рассказывает Telegram-канал Klymenko Time.

«Малюк достаточно молод для такой должности — ему 39 лет. При этом стремительный карьерный рост у него произошел буквально за последние два года. В 2020-м Малюк становится первым замом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, затем — первым замом СБУ и уже начальником этого же управления», — отмечается в публикации.

Накануне специальной военной операции России на Украине его перевели на должность заместителя главы МВД, а уже 3 марта вновь вернули в СБУ на должность заместителя главы ведомства Ивана Баканова и вскоре дали звание генерала. Примечательно, что Малюк участвовал в задержании бывшего главы СБУ по Крыму Олега Кулинича, который на момент ареста числился помощником Баканова. Тем не менее сам Баканов, формальный руководитель Малюка, как отмечается в публикации, не знал, что его подчиненный принимал участие в этом мероприятии.

По мнению авторов Klymenko Time, это может говорить о том, что Василий Малюк работает непосредственно на Офис президента Украины, а задержанный экс-глава СБУ Иван Баканов был под подозрением с начала специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Баканова 18 июля. Отстранение прошло согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины: «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».