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Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка

На Украине рассказали подробности биографии нового главы СБУ Василия Малюка

Фото: РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк накануне своего назначения прошел через стремительный карьерный рост и участвовал в задержании другого высокопоставленного украинского силовика. Подробности биографии Малюка рассказывает Telegram-канал Klymenko Time.

«Малюк достаточно молод для такой должности — ему 39 лет. При этом стремительный карьерный рост у него произошел буквально за последние два года. В 2020-м Малюк становится первым замом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, затем — первым замом СБУ и уже начальником этого же управления», — отмечается в публикации.

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Накануне специальной военной операции России на Украине его перевели на должность заместителя главы МВД, а уже 3 марта вновь вернули в СБУ на должность заместителя главы ведомства Ивана Баканова и вскоре дали звание генерала. Примечательно, что Малюк участвовал в задержании бывшего главы СБУ по Крыму Олега Кулинича, который на момент ареста числился помощником Баканова. Тем не менее сам Баканов, формальный руководитель Малюка, как отмечается в публикации, не знал, что его подчиненный принимал участие в этом мероприятии.

По мнению авторов Klymenko Time, это может говорить о том, что Василий Малюк работает непосредственно на Офис президента Украины, а задержанный экс-глава СБУ Иван Баканов был под подозрением с начала специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Баканова 18 июля. Отстранение прошло согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины: «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

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Василий Мека
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