Стали известны детали вывоза зерна с Украины

СКЦ одобрил выход трех судов из Одессы и Черноморска, груз составит 58 тысяч тонн зерна

Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход 5 августа трех судов с зерном с Украины. Детали вывоза зерна сообщает ТАСС.

Уточняется, что груз составит 58 тысяч тонн зерна. Суда отправятся из портов Одессы и Черноморска.

Первое судно, вывозящее 26 тысяч тонн кукурузы из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа. Корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение отбывшего сухогруза по маршруту.