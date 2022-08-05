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Стали известны детали вывоза зерна с Украины

СКЦ одобрил выход трех судов из Одессы и Черноморска, груз составит 58 тысяч тонн зерна

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход 5 августа трех судов с зерном с Украины. Детали вывоза зерна сообщает ТАСС.

Уточняется, что груз составит 58 тысяч тонн зерна. Суда отправятся из портов Одессы и Черноморска.

Первое судно, вывозящее 26 тысяч тонн кукурузы из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа. Корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение отбывшего сухогруза по маршруту.

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Марина Совина
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