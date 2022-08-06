Европейская аэрокосмическая компания приостановила работу в России

Аэрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работу над проектом в России

Европейская аэрокосмическая компания Thales Alenia Space, оказывающая поддержку в разработке спутниковых систем, приостановила работу над проектом в России. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Речь идет о проекте для компании «Газпром». Thales Alenia Space планировала построить в подмосковном Щелкове центр сборки и испытаний спутниковых систем.

Причиной приостановки проекта стали «форс-мажорные обстоятельства». Во франко-итальянском предприятии подчеркнули, что не могут экспортировать необходимое оборудование и произвести монтажные работы из-за антироссийских санкций.

В декабре 2020 года российская ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye, изготовленный консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.