Посол России назвал абсурдными обвинения в продовольственном кризисе

Посол в США Антонов назвал абсурдными обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдными попытки американских властей возложить на Москву ответственность за мировой продовольственный кризис. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Так посол прокомментировал соответствующие недавние высказывания главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр. Дефицит аграрной продукции Антонов объяснил сочетанием целого ряда факторов. Среди них: последствия пандемии COVID-19, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся «усталость» почв, изменение климата.

Антонов подчеркнул, что отдельное место в этом ряду занимают антироссийских санкций, которые «намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями». В заявлениях о вине России «много лжи» при отсутствии «должного анализа и понимания ситуации», заключил он.

Риски наступления мирового продовольственного кризиса обострились на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, США ввели санкции на экспорт российского зерна, однако позже ослабили часть санкций против России и разрешили некоторые транзакции, в том числе с удобрениями и транспортировкой сельскохозяйственных товаров. Кроме того, проблемы с поставками продовольствия возникли из-за заблокированного украинского зерна в портах Черного моря. Впоследствии ситуация немного нормализовалась, и 22 июля представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.