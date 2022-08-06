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Иммунолог спрогнозировал заражаемость COVID-19 в России осенью

Иммунолог Крючков допустил рост заражаемости коронавирусом до 100 тысяч в сутки

Фото: Кирилл Брага / Reuters

В осенне-зимний период в России могут начать выявлять по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки, предположил иммунолог Николай Крючков. Свой прогноз он озвучил в разговоре с в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что на пике новой волны COVID-19 в России суточный прирост числа заболевших может вырасти до 50 тысяч человек.

«В летний период цифры могут, действительно, оказаться такими, какие назвал Альтштейн, — сказал Крючков. — Но это тоже будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь, от выявляемости инфекции. С февраля по май охват ПЦР-тестирований снизился в восемь с половиной раз, что будет дальше — угадать сложно».

В осенне-зимний период, как считает иммунолог, заболевших будет значительно больше, чем летом, но все равно меньше, чем в прошлую омикрон-волну. По крайней мере, в случае, если не появится новый штамм вируса.

«Мне кажется, что во многом ограничения, если будут, то будут формальными: где-то вернут масочный режим, который будет соблюдать, максимум, треть населения, может, где-то переведут часть сотрудников на удаленку», — считает иммунолог.

Он также добавил, что важно не то, какими окажутся пики заболеваемости, а то, как долго продержатся высокие показатели и насколько точно удастся выявлять зараженных.

«Какие цифры мы увидим, не знаю, но больных будет точно больше, чем летом. Не исключаю, что дойдем до 100 тысяч в день, может, и больше», — заключил Крючков.

Ранее главный санитарный врач России также предрекла рост заболеваемости COVID-19 из-за подвидов омикрона.

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Наталия Белова
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