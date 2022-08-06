В Госдуме отреагировали на призыв дать теннисисту Медведеву звание Героя России

Депутат Госдумы Свищев заявил, что теннисист Даниил Медведев заслуживает признания россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на призыв Сергея Медведева, отца теннисиста Даниила Медведева о том, что его сын достоин звания Героя России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Депутат заявил, что в России не так много спортсменов, заслуживающих подобного звания, так как оно присваивается по решению президента страны и за высочайшие заслуги. «Соответствует или нет — точно судить не мне, это решение президента. То, что он сделал и сделает — это заслуживает высочайшего признания всех россиян», — посчитал он.

Ранее 6 августа Медведев победил представителя Сербии Миомира Кецмановича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. В финале он сыграет с британцем Кэмероном Норри.

5 февраля Медведев-старший в интервью «Матч ТВ» заявил, что гордится тем, что его сын является первой ракеткой в мире. По его мнению, теннисисту нужно присвоить звание Героя России.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.