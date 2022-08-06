Медведев вышел в финал турнира в Мексике

Медведев победил серба Кецмановича и вышел в финал турнира в мексиканском Лос-Кабосе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в субботу, 6 августа, победил представителя Сербии Миомира Кецмановича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу Медведева, получившего первый номер посева. Кецманович был посеян под четвертым номером. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.

В финале Медведев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

4 августа Даниил Медведев обыграл австралийца Ринки Хиджикату и вышел в четвертьфинал турнира в Мексике. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала 250-й в карьере россиянина.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.