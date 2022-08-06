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Американские оборонные компании столкнулись с «тянущей вниз» проблемой

Defense News: американский ВПК «тянет вниз» нехватка рабочей силы

Фото: Matt Rourke / AP

Крупнейшие оборонные компании США испытывают нехватку квалифицированной рабой силы. О «тянущей вниз» американский военно-промышленный комплекс (ВПК) проблеме рассказывает издание Defense News.

Так, с трудностями столкнулись в Raytheon, где сейчас удалось вернуть только четверть от временно уволенных в начале года сотрудников.

«Единственное, что решит проблему доступности рабочей силы — мне не хочется об этом говорить, — это замедление темпов роста экономики, потому что сейчас просто не хватает рабочей силы для всех наших поставщиков», — сказал исполнительный директор компании Грег Хейс.

По его словам, подрядчики Raytheon из-за нехватки рабочей силы и материалов увеличивают сроки исполнения заказов в два-три раза. Всего в 2022 году компания планировала нанять 2000 инженеров, однако из-за дефицита сотрудников взяла на работу 5000 человек, и этого все еще недостаточно.

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О похожих проблемах рассказали в Northrop Grumman, Honeywell, Huntington Ingalls Industries, Lockheed Martin и Textron.

В июле Reuters сообщил, что американская компания Lockheed Martin, согласно рейтингу Defense News считающаяся богатейшей военно-промышленной корпорацией в мире, заработала на поставках оружия Украине.

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Иван Потапов
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