Демонтаж советских памятников в Эстонии пройдет в обстановке секретности

В Эстонии учредили комиссию по демонтажу советских памятников в обстановке секретности

Власти Эстонии учредили комиссию, которая займется организацией устранения из публичного пространства надгробий и памятников с символикой СССР в обстановке секретности, пишет ERR.

Сообщается, что в некоторых случаях будет допущена «замена текстов» на табличках монументов. Ход обсуждения и планы членов комиссии засекречены. Известно, что главой органа назначен Аско Кивинук, который ранее работал в государственном центре оборонных инвестиций Эстонии.

Закрытый характер комиссии был раскритикован представителями оппозиции республики и рядом СМИ. Редактор портала Delfi Урмо Соонвалд сообщил, что организация по демонтажу памятников будет иметь «большой общественно-политический вес, и нынешняя секретность в какой-то момент начнет работать против этих решений».

Министр гоусправления республики Рийна Солман поведала, что в ближайшие дни план действий по устранению монументов будет представлен кабинету министров, после чего информация о нем станет доступна общественности. По оценкам властей государства, в Эстонии находятся от 200 до 400 памятников с советской символикой.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал возмутительным решение Эстонии по сносу монументов.