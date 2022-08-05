В Кремле отреагировали на планы властей Эстонии снести советские памятники

Представитель Путина Песков заявил, что планы снести советские памятники не красят Эстонию

Озвученные премьер-министром Эстонии Каей Каллас планы поскорее снести все советские памятники не красят эту нацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле напомнили, что Советский Союз избавил Европу от фашизма и в этом контексте снос памятников выглядит возмутительным.

«Мы считаем это возмутительным. Война с общей историей, избавление от памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе Эстонию», — объявил представитель президента.

Ранее сообщалось, что эстонские партии Eesti 200, «Отечество» и «Партия реформ Эстонии» предложили демонтировать все советские монументы в столице, для этих памятников предлагается найти «более подходящее место». Оппозиционные депутаты также захотели решить проблему советских захоронений.

Премьер страны Кая Каллас поддерживала эту инициативу.