Москвичей предупредили о грозе и граде

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о грозе и граде 7 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о грозе и граде 7 июля. Погода изменится за счет перемещения антициклона. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

После жары в Москве и области ожидается резкая перемена погоды. «Антициклон, в центре которого находится Москва сейчас, будет постепенно отступать к востоку, а с запада будет приближаться гребень высокого давления и между ними барическая ложбинка низкого давления», — пояснил метеоролог.

Он добавил, что атмосферное давление существенно не изменится, однако поменяется циркуляция. «Первая и самая главная перемена в погоде по сравнению с пятницей и субботой будет заключаться в облачности, — отметил Вильфанд. — Благодаря этому фактору такого прогрева не будет. Но воздух по прежнему будет поступать с юго-востока, поэтому хоть температура и понизится на четыре-пять градусов, все равно будет вполне комфортная температура в 25-28 градусов. И она все равно будет выше нормы на два-два с половиной градуса».

Кроме этого, перемена погоды объясняется сложной барической ситуацией, сообщил синоптик. «С запада — гребень высокого давления, с востока — тоже высокое давления антициклона, с севера и с юга — ложбины низкого давления. Москва будет находиться в центре этой структуры. Эта точка называется гиперболической», — пояснил Вильфанд.

Прогнозируется прохождение фронтального раздела. В воскресенье будет дождь, местами сильный, и усиление ветра до 20-25 метров в секунду, и условия для грозовой деятельности и даже для града Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы и области о сильной жаре 5 и 6 августа. По его словам, температура в этот период будет превышать норму на пять градусов. Он отметил, что жителей региона ждут тропические ночи.