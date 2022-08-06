В Херсоне отказались признавать назначенного Киевом губернатора

Стремоусов заявил, что Херсонская область больше не находится в юрисдикции Украины

Власти Херсонской области отказались признавать назначенного Киевом Ярослава Янушевича на пост губернатора утерянного региона. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

Как пояснил Стремоусов, Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, поэтому принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются. По его словам, херсонские власти «вообще не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез».

Стремоусов назвал Янушевича «виртуальным губернатором» и «пустышкой» и выразил уверенность в том, что он «никогда не приедет в Херсонскую область».

3 августа кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на пост главы подконтрольных Киеву территорий Херсонской области, однако российские войска еще 15 марта взяли под контроль весь регион. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности Геннадия Лагуту. Обязанности главы региона временно исполнял Дмитрий Бутрий.