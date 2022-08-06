Китайские военные проигнорировали попытки США выйти на связь

Politico: военное командование Китая игнорирует попытки США выйти на связь

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами в связи с обострением напряженности вокруг Тайваня, но те игнорируют эти попытки и не отвечают на звонки. Об этом пишет издание Politico.

В частности, неотвеченными остаются звонки министра обороны Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе Politico

Отмечается, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.

Визит Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Американский спецборт сел в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

Власти Китая сочли приезд Пелоси жестким вмешательством во внутреннюю политику, которое наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, и ввели санкции против конгрессвумен и ее родственников.

На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий Министерство иностранных дел Китая

Белый дом попытался откреститься от ответственности за поездку Пелоси на Тайвань. По данным телеканала CNBC, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выступает против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке. По словам госсекретаря, эскалация конфликта никому не нужна, поскольку «может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая Китай».

Отношения США и Китая

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Блинкен назвал это решение Пекина вопиюще провокационным. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с Соединенными Штатами, отменив рабочую встречу представителей минобороны США и Китая и прекратил диалог на уровне представителей региональных военных командований двух государств. Сообщается, что КНР также прекратит контакты с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.

Тайваньский вопрос

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему.

По словам руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктории Журавлевой, Тайвань для США не только экономический партнер, но и символ демократии. Именно поэтому в Белом доме несмотря ни на что всегда будут поддерживать Тайбэй.