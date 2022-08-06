Бывший боец UFC из лиги Нурмагомедова принял ислам

Бывший боец UFC Кевин Ли, выступающий в лиге Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, принял ислам

Американец Кевин Ли, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), принял ислам. Об этом рассказал боец смешанного стиля (MMA) Умар Кунакбиев в социальных сетях.

Кунакбиев, который вместе с Ли выступает в лиге Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что увидел американского спортсмена на пятничном намазе. По словам россиянина, Ли принял ислам три месяца назад.

Бывший боец UFC дебютировал в Eagle FC 11 марта на турнире в Майами. Он одержал победу над ветераном UFC Диего Санчесом.

В феврале Ли признался, что зарабатывает в Eagle FC Нурмагомедова больше, чем некоторые чемпионы UFC. Он также подчеркнул, что в организации присутствует высокий уровень конкуренции между бойцами.

На счету Ли 19 побед при семи поражениях. Он выступает на профессиональном уровне с 2012 года.