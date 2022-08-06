«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче четвертого тура РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Краснодар» принимал железнодорожников на своей арене. Хозяева сумели открыть счет только на 78-й минуте: дальним ударом отметился защитник «быков» Кристиан Рамирес. Игрок обороны впервые отличился в матче РПЛ.

На 83-й минуте Олакунле Олусегун удвоил преимущество «Краснодара», а в дополнительное время оформил дубль, сделав счет 3:0.

После четырех матчей «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды семь очков.

Ранее в рамках четвертого тура разгромную победу над «Факелом» одержал ЦСКА. «Спартак» обыграл «Урал».