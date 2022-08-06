Российские военные рассказали о процессе разминирования Мариуполя

ВС РФ: основная часть крупных промышленных объектов в Мариуполе разминирована

Вооруженные силы России заявили о разминировании основной части крупных промышленных объектов в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования с позывным Кубань.

Отмечается, что «основные моменты» по разминированию аэропортов, заводов и крупных промышленных объектов города «еще ведутся», «но большая часть этих работ уже выполнена». «Сейчас в основном занимаемся мелкими заявками, [хотя] их мелкими и не назовешь, потому что это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — заявил Кубань. По его словам, специалисты в настоящее время работают по заявкам от местных жителей.

Кубань также отметил, что в основном при разминировании встречаются либо авиационные, либо минометные снаряды.

В конце июля сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин утвердил мастер-план развития Мариуполя, разработанный в России.