Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские военные рассказали о процессе разминирования Мариуполя

ВС РФ: основная часть крупных промышленных объектов в Мариуполе разминирована

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России заявили о разминировании основной части крупных промышленных объектов в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования с позывным Кубань.

Отмечается, что «основные моменты» по разминированию аэропортов, заводов и крупных промышленных объектов города «еще ведутся», «но большая часть этих работ уже выполнена». «Сейчас в основном занимаемся мелкими заявками, [хотя] их мелкими и не назовешь, потому что это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — заявил Кубань. По его словам, специалисты в настоящее время работают по заявкам от местных жителей.

Кубань также отметил, что в основном при разминировании встречаются либо авиационные, либо минометные снаряды.

В конце июля сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин утвердил мастер-план развития Мариуполя, разработанный в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Причины обострения между Израилем и сектором Газа объяснили
Падение трибуны со зрителями во время матча по регби попало на видео
Удар Израиля по сектору Газа попал на видео
В Подмосковье спасли мужчину с просверленной шуруповертом рукой и грыжей
Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии
На Тайване заметили десятки военных самолетов КНР
В США раскрыли подробности о проблеме кресел F-35
В МИД оценили требование Украины о возвращении имущества СССР
Раскрыты цены в кремлевской столовой в центре Москвы
Российские военные рассказали о процессе разминирования Мариуполя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.