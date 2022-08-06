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Спрогнозирован рост спроса на российское подсолнечное масло в Европе

Аналитик Чарный: неурожай оливок в Европе повысит спрос на подсолнечное масло из России

Фото: Anju Ravindranath / Unsplash

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный спрогнозировал рост спроса на российское подсолнечное масло в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитик сообщил, что засуха и аномальная жара в Европе могут привести к снижению урожая оливок. Это приведет к дефициту оливкового масла в мире, что в свою очередь повысит спрос на подсолнечное масло из России.

Чарный добавил, что засуха ударила по всем масличным культурам. «И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в ряде регионов, где традиционно выращивались оливковые деревья, растения стали сбрасывать листья, что является «крайне негативным фактором». «Это значит, что будет гораздо медленнее восстанавливаться рынок, будет дефицит на несколько лет, причем на достаточно продолжительный период. Оливки — это не горох, не пшеница, их быстро не восстановить», — добавил он.

Ранее французское правительство сформировало антикризисный штаб, чтобы справиться с самой сильнейшей засухой. По данным Bloomberg, созданное подразделение будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии.

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Марина Совина
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