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Moody's понизило прогноз рейтинга трех европейских стран

Moody's понизило прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии до «негативного»

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии со «стабильного» до «негативного». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Аналитики агентства объяснили «негативный» прогноз рейтинга Чехии и Словакии значительной зависимостью этих государств от российских энергоносителей, поставки которых в страны Евросоюза в последнее время сократились.

В качестве причин для ухудшения прогноза рейтинга Италии отмечены негативные последствия событий на Украине и внутренние политические изменения.

При этом агентство подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Италии, Чехии и Словакии в иностранной и национальной валютах на прежних уровнях — «Baa3», «Aa3» и «A2» соответственно.

В конце июня Moody's заявило о дефолте России по евробондам. В свою очередь Минфин России отказался признавать событие дефолта, заявив, что ведомство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах.

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Марина Совина
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