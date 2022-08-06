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Илон Маск спрогнозировал мягкую рецессию в США

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что «мягкая» рецессия в США продлится пару лет
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Aly Song / Reuters

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рецессия в США продлится «пару лет». Об этом предприниматель сообщил на YouTube-канале Full Send Podcast.

«Я не думаю, что мы [США] приближаемся к великой рецессии. Я бы сказал, что это, возможно, мягкая рецессия, которая продлится пару лет. Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию», — отметил он.

Предприниматель также не исключил вероятность наступления мировой рецессии в случае обострения ситуации между Китаем и Тайванем.

Ранее президент США Джо Байден высказался, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов. «Мы не будем в рецессии», — сказал американский лидер, отметив, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным.

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Марина Совина
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