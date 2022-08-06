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Врач назвал основные причины отравлений в отпуске

Семейный врач Чудаков: отсутствие гигиены является основной причиной отравлений в отпусках

Фото: David Vives / Unsplash

Семейный врач Сергей Чудаков назвал основные причины отравлений в отпуске. Его слова приводит RT.

По его словам, люди могут отравиться некачественной едой в кафе или на пляже, «где высокая температура и нет возможности охлаждения пищи, чтобы предотвратить развитие бактерий». Также можно отравиться начавшими гнить фруктами. «Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты», — подчеркнул специалист.

Также Чудаков порекомендовал покупать бутилированную и желательно охлажденную воду. По его словам, иногда люди заглатывают воду во время купания в бассейнах, реках и водоемах. «Это тоже может стать причиной вирусной инфекции», — сказал он.

Еще одной частой причиной отравления является отсутствие гигиены. Чудаков посоветовал пользоваться антисептиком. «Стоит помнить, что многие люди являются бессимптомными носителями дизентерии и могут заразить вас в общественных местах», — добавил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Надежда Пахомовская сообщила, что для профилактики отравлений в летний период нужно чаще мыть руки и хорошо прожаривать продукты. По словам врача, летом риск получить отравление существенно выше, поскольку даже хранящиеся в холодильнике продукты в жару портятся раньше времени.

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Марина Совина
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