Пелоси покинула Японию

Nikkei: спикер Палаты представителей США Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию в пятницу, 5 августа. Об этом пишет Nikkei.

Спецборт вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио. В частности, она встретилась с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

В ходе азиатского турне Пелоси посетила Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Из Малайзии она вылетела на Тайвань. Власти Китая сочли ее приезд на остров жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.