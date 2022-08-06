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Пелоси покинула Японию

Nikkei: спикер Палаты представителей США Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию

Фото: Taiwan Ministry of foreign affai / Reuters

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию в пятницу, 5 августа. Об этом пишет Nikkei.

Спецборт вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио. В частности, она встретилась с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

В ходе азиатского турне Пелоси посетила Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Из Малайзии она вылетела на Тайвань. Власти Китая сочли ее приезд на остров жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

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Марина Совина
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