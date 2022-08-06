Появились подробности о пострадавшем сотруднике колонии в Калмыкии

В УФСИН заявили о тяжелом состоянии одного из семи пострадавших в колонии в Калмыкии

Один из семи пострадавших сотрудников ИК-2 Калмыкии находится в тяжелом состоянии после нападения заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике, передает ТАСС.

В управлении отметили, что мужчину уже прооперировали. «Остальным шестерым сотрудникам в медицинском учреждении оказана помощь, они будут лечиться амбулаторно», — пояснили в пресс-службе.

В субботу, 6 августа, стало известно, что двое осужденных в исправительной колонии в Калмыкии напали на сотрудников. В результате случившегося один из работников погиб, еще семеро получили травмы.

Известно, что один из нападавших отбывал срок за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж. Второй заключенный был приговорен к 15 годам тюрьмы также за серию преступлений, в том числе убийство.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительного сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «б», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).