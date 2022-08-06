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Спорт

Майк Тайсон сделал признание о главе UFC

Боксер Майк Тайсон поблагодарил главу UFC Дэйну Уайта за отказ участвовать в фильме Hulu

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сделал признание о президенте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайте.

Спортсмен рассказал, что американский стриминговый сервис Hulu предложил Уайту принять участие в фильме о Тайсоне, однако тот отказался делиться секретами об американце. «Он уважает дружбу и достойно относится к людям. Я никогда не забуду, что он сделал для меня», — заявил Тайсон.

Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование. Боксер утверждал, что секс с обвинившей его женщиной был по обоюдному согласию. Он был освобожден в 1995 году, отсидев за решеткой почти три года.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Анастасия Борисова
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