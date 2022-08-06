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Россияне назвали самые благородные и уважаемые профессии

«Работа.ру»: Врачи и преподаватели названы самыми благородными профессиями в России

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Россияне назвали учителей и преподавателей самыми уважаемыми и благородными профессиями. Так ответили большинство (51 процент) респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру». Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказались врачи: эту профессию благородной считают 50 процентов (множественный ответ) участников опроса. Тройку лидеров закрывают спасатели и пожарные, за них свои голоса отдали 36 процентов респондентов. Кроме того, в числе уважаемых профессий также упоминались ученые, военные и пилоты. Каждый четвертый проголосовал за ветеринаров, а 21 процент — за космонавтов.

Одинаковое количество голосов распределилось между моряками, полицейскими и представителями рабочих профессии — их отметили по 20 процентов респондентов. Меньше остальных голосов получили строители (18 процентов), экологи (15 процентов), шахтеры (14 процентов) и IT специалисты (14 процентов). В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны.

Недавний опрос сервиса показал, что почти половина россиян хотела бы открыть собственный бизнес. Так, 46 процентов отметили, что желают открыть бизнес, большая часть из них из Москвы (24 процента) и Санкт-Петербурга (7 процентов). Только 27 процентов респондентов сообщили, что готовы открыть бизнес уже в течение этого года. 41 процент заявил, что на подготовку ему понадобится 2-3 года, а трети участников исследования (32 процента) необходимо четыре-пять лет.

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Платон Щукин
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