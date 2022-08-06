Замглавы администрации Новой Каховки умер в результате покушения

Замглавы администрации Новой Каховки Гура умер в результате покушения

В Новой Каховке в результате покушения умер замглавы местной администрации по ЖКХ Виталий Гура. Об этом замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила в своем Telegram-канале в субботу, 6 августа.

По словам Губаревой, Гура «скончался от полученных ранений».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал расследование по факту покушения на Гуру. Чиновника, предположительно, расстреляли из пистолета Макарова. Нападение было совершено ранее в субботу. Он был найден в тяжелом состоянии, сообщалось о планах транспортировки Гуры в Крым для лечения.