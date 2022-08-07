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В России оценили вероятность роста летальности из-за COVID-19

Врач Малышев заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 не повлечет роста летальности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС оценил вероятность роста летальности из-за COVID-19 из-за подъема заболеваемости.

По словам специалиста, рост случаев заражения коронавирусом не повлечет за собой роста летальности, так как болезнь протекает менее тяжело. «Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится», — заявил он.

Как считает эксперт, заболеваемость COVID-19 в РФ будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России нет необходимости вводить коронавирусные ограничения. В ведомстве напомнили о базовых правилах профилактики COVID-19, также сохраняется рекомендация к прохождению ревакцинации раз в полгода.

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Марина Совина
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