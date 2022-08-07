Новичок ЦСКА сравнил уровень футбола в России и Сербии

Новичок ЦСКА Саша Зделар заявил, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар сравнил уровень футбола в России и Сербии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам 27-летнего новичка армейцев, российский чемпионат сильнее сербского. «Здесь много больших команд с хорошими игроками. Красивые, хорошие стадионы. Здесь уровень выше», — заявил Зделар.

15 апреля уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт признался, что был удивлен уровнем футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче», — рассказал игрок.

Зделар перешел в ЦСКА в конце июля из белградского «Партизана». На счету хавбека три матча в составе сборной Сербии.