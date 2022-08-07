В Совфеде отреагировали на задержание российской журналистки в Косове

Сенатор Джабаров анонсировал ответ МИД на задержание российской журналистки в Косове

За действиями властей частично признанного Косова, которые задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, стоят западные страны. В этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на действия Приштины.

«В Косове, по сути, к власти пришел бандитский режим, абсолютно искусственный, созданный американцами и НАТО, там стоит контингент натовских миротворцев, который прикрывает все безобразия. Там все понятно — как сейчас Украина выполняет волю Запада, так и Косово будет ссориться с Сербией», — сказал российский сенатор.

МИД даст соответствующую оценку. У нас нет никаких дипотношений с Косовом, мы не признаем эту страну. Это говорит о том, что это марионетки в руках Запада, которые выполняют волю старших товарищей Владимир Джабаров российский сенатор

Вечером 6 августа министр внутренних дел Косова Джелаль Свечлия сообщил, что российскую журналистку задержали на пограничном переходе на севере региона. «Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и выдавала себя за журналистку», — заявил Свечлия. При этом он не предоставил подтверждения своим словам.

В «Комсомольской правде» уточнили, что Асламова была в Сербии с редакционным заданием. Она должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.

7 августа журналистка вышла на связь с редакцией и сообщила, что косовские власти ее отпустили. Сейчас она уже находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — сообщила репортер. После задержания в Косове ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.