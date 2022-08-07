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Джонсон выставил на продажу лондонский дом за 1,6 миллиона фунтов

Mirror: экс-премьер Британии Борис Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 млн фунтов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу таунхаус в Лондоне за 1,6 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Mirror.

Трехэтажный дом с четырьмя спальнями был куплен британским экс-премьером в 2019 году за 1,2 миллиона фунтов. «Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов», — сообщает автор материала. Согласно изданию, изначально Джонсоны хотели сдавать таунхаус в аренду, однако так и не реализовали свои планы.

В июле этого года Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. По его словам, такое решение было связано с политическим кризисом и отставками членов британского правительства.

В прошлом году Джонсон захотел создать благотворительный фонд для оплаты ремонта в своей квартире. Ситуация грозила обернуться конфликтом интересов, ведь жертвования средств от богатых членов тори могут рассматриваться как получение финансовой выгоды премьер-министром.

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Варвара Кузьмина
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