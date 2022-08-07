Эрдоган рассказал о предложении Путина посетить саммит ШОС

Президент Турции Эрдоган: Путин пригласил Анкару присоединиться к саммиту ШОС в сентябре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что российский президент Владимир Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в сентябре, пишет РИА Новости.

Как уточнил Эрдоган, «Шанхайская пятерка» соберется в Самарканде 15-16 сентября. «Во время нашей встречи в Сочи господин Путин также предложил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это», — подчеркнул турецкий политик.

По его словам, Анкара будет с теми, кто присоединится к «Шанхайской пятерке» в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Он привел в пример Китай, Саудовскую Аравию и Катар. «Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного», - подчеркнул он.

Ранее Эрдоган уточнил, что Анкара и Москва стремится быть партнерами по диалогу со странами ШОС.