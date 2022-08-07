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Экс-подполковник армии США предрек ВСУ провал при наступлении на Херсон

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек ВСУ провал при наступлении на Херсон

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал в случае наступления на Херсон. Такое будущее украинской армии предрек бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в колонке для 19fortyfive.

«Откровенно говоря, ситуация, когда Украина проводит успешное наступление на Херсон, сегодня практически невозможна. Для успеха Украине нужно не просто чудо, а целых три», — выразил мнение Дэвис.

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Одним из условий для успешного наступления ВСУ на город экс-подполковник назвал отсутствие реакции со стороны России. По его мнению, мысль о том, что такой сценарий может произойти в реальности, является ошибочным. Как объяснил Дэвис, российские власти воздерживаются от мер военного времени, но в случае необходимости страна может задействовать то множество ресурсов, которые у нее есть.

Второе чудо, по словам американца, связано с географией. Он рассказал, что украинской армии удалось бы захватить Херсон, если бы территория возле города не охранялась российскими военными. «Чтобы атаковать Херсон, ВСУ придется пересечь почти 20 миль открытой степи. За этой территорией будут тщательно следить российские военные, и при попытке наступления ВСУ они будут поражать их бронетехнику и пехотинцев на открытой местности», — написал Дэвис.

Еще одно чудо, как отметил бывший подполковник, касается количества артиллерии и пехоты. «Атакующим силам практически невозможно победить обороняющиеся силы, если атакующие уступают противникам в полевой артиллерии. Было бы чудом, если бы Украина разгромила русских в Херсоне без явного превосходства в авиации и полевой артиллерии», — подытожил Дэвис.

Ранее Дэвис назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину. По его словам, к осени или зиме Запад может прекратить поставки оружия из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, газового кризиса и затягивания конфликта.

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Олег Давыдов
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