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Израильская армия атаковала туннель «Исламского джихада»

Армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада» в рамках операции «Рассвет»

Фото: Ashraf Amra / Globallookpress.com

Израильская армия нанесла удар по туннелю «Исламского джихада», спроектированному для проникновения на территорию Израиля, об со ссылкой на пресс-службу военных пишет The Jerusalem Post.

Атака была совершена в рамках операции «Рассвет». «Рано утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля нанесли удар по туннелю террористической организации "Исламский джихад" (запрещена в России)», — говорится в сообщении.

По данным армии, туннель не заходил на территорию Израиля.

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В субботу, 6 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц призвал сосредоточить внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль. Минобороны также просит поддерживать жителей приграничных районов, «страдающих от обстрелов палестинцев Газы».

О начале масштабной израильской операции «Рассвет» против исламских экстремистов стало известно в пятницу, 5 августа.

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Марина Совина
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