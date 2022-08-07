Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя

Российский сенатор Пушков усомнился в готовности Запада объявить Турции политическую войну

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал самый страшный кошмар Брюсселя.

По мнению политика, Турция является настолько ценным для западного альянса членом НАТО с «ключами от Ближнего и Среднего Востока», что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану политическую войну.

«Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — отметил Пушков.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления.

Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.