Вокалист Limp Bizkit женился в четвертый раз

Вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз

Вокалист популярной американской группы Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе. Отмечается, что избранницей музыканта стала девушка по имени Арлес.

Также стало известно, что до свадьбы они встречались всего несколько месяцев.

В сентябре 2018 года Фред Дерст подал на развод со своей третьей женой, визажистом Ксенией Березяевой, после шести лет брака. Сообщалось, что вокалист Limp Bizkit отказался оказывать экс-возлюбленной финансовую поддержку после разрыва, несмотря на ее просьбу. Причину развода они не раскрыли.

До этого музыкант был женат на Эстер Назаровой. Они сыграли свадьбу в 2009 году и развелись уже спустя три месяца. Первой женой вокалиста была Рейчел Тергесен. У пары есть дочь по имени Адриана. Также у музыканта есть сын Даллас от бывшей девушки, актрисы Дженнифер Тэйер.