Тела еще двух пропавших в коллекторе рабочих обнаружили в Москве

Тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружили на юго-востоке Москвы

Тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружили на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Тело одного из пропавших было найдено ранее в районе улицы Марьинский Парк. Прокуратура по факту произошедшего начала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе об охране труда и техники безопасности.

Об инциденте стало известно ранее 7 августа. Сообщалось, что из-за обрушившегося на Москву ливня уровень воды в коллекторе на Краснодарской улице резко повысился, когда сотрудники ООО «АкваТрейд» проводили там ремонтные работы. В итоге пять человек смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели. Трое других рабочих числились пропавшими.