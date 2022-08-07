В Испании один человек погиб после забега с быками

В Испании после забега с быками погиб 18-летний мужчина

В Испании один человек погиб после забега с быками. Это произошло в пятницу, 5 августа, в муниципалитете Сонеха в Валенсии, сообщает Levante.

Это случилось в последний день Сонейской недели корриды, организованной городскими властями. В районе полуночи на улице Ла Пенья в городе Альто Палансия бык набросился на группу людей и ударил рогами одного человека. Сначала помощь 18-летнему мужчине пытались оказать на месте, потом его отвезли в больницу, но спасти не смогли. По предварительной информации, у него были сломаны ребра, и они повредили легкие.

Городской совет объявил трехдневный официальный траур. Он продлится до 9 августа, сообщает 20 minutos.

Bous al carrer («Быки на улице») — испанская традиция. Быков выпускают на улицы, а для участников забега строят специальные ограждения, чтобы они могли спастись от животных. Но довольно часто люди получают ранения или погибают. В частности, в конце июля как минимум три человека умерли после подобных забегов.

Против подобных забегов активно выступают зоозащитники. Несколько лет назад активисты в Памплоне требовали отменить мероприятие. Они пришли на городскую площадь с контейнерами, заполненными красной краской, которая символизировала кровь.