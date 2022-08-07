Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Тайвань призвал Китай прекратить «демонстрировать мускулы»

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай перестать подрывать региональный мир

Фото: Eastern Theatre Command / Reuters

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан обратился к руководству Китая и попросил перестать подрывать мир в регионе. Политика цитирует РИА Новости.

«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», — заявил тайваньский премьер.

6 августа не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня.

4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Президент Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе
Российский бизнесмен решил оспорить арест его яхты в Лондоне
Швеция начнет учить украинских военных в Великобритании
В канализационный колодец в Москве провалились 12 рабочих
Загоревшийся на МКАД автомобиль попал на видео
Китай заявил о проведении регулярных учений в Тайваньском проливе
Чад закрыл границу с Суданом после массового убийства
В «Локомотиве» назвали старт сезона в РПЛ катастрофой
Немецкого консула задержали по подозрению в убийстве супруга
Тайвань призвал Китай прекратить «демонстрировать мускулы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.