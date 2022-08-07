Тайвань призвал Китай прекратить «демонстрировать мускулы»

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай перестать подрывать региональный мир

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан обратился к руководству Китая и попросил перестать подрывать мир в регионе. Политика цитирует РИА Новости.

«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», — заявил тайваньский премьер.

6 августа не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня.

4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.