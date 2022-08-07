В Латвии отказались охранять здания закрытых российских генконсульств

Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России

В Латвии полиция отказалась продолжать охранять здания генконсульств России, которые ранее были закрыты. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что речь идет о зданиях, располагающихся в Даугавпилсе и Лиепае. «Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии», — говорится в публикации.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о закрытии российских генконсульств в Лиепае и Даугавпилсе в апреле этого года. После этого российская сторона приняла решение закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове. 30 мая также прекратила свою работу канцелярия посольства Латвии в Калининграде.

2 августа Комиссия латвийского сейма по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм. После этого посольство Латвии в России сообщило, что прием заявлений на получение виз приостановлен на неопределенный срок.