Премьер Эстонии собралась в Нарву из-за памятника советским воинам

Премьер Эстонии Каллас приедет в Нарву, чтобы обсудить снос советского памятника-танка

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас собралась посетить приграничный город Нарву, чтобы обсудить снос установленного там памятника-танка советским воинам. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

Как уточняется, визит главы кабмина запланирован на понедельник, 8 августа.

«В понедельник я отправлюсь в Нарву, чтобы поговорить с местными руководителями о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства о том, почему памятники, установленные советской властью, должны быть убраны из публичного пространства», — пояснила Каллас.

Она добавила, что власти страны не собираются запрещать гражданам чтить память погибших и хранить свои традиции. «Но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», — заключила премьер.

Ранее Каллас заявила, что в Эстонии из публичных мест должны исчезнуть советские монументы. После этого жители Нарвы выступили против сноса советского памятника и остались у танка Т-34 на ночь, чтобы защитить его. Мэр города Катри Райк, а также руководство горсобрания и лидеры оппозиционных фракций обратились к правительству Эстонии с просьбой найти решение конфликтной ситуации.