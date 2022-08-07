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Ученые нашли способ борьбы с бедностью

NYT: ученые США выяснили, что дружба с богатыми в детстве помогает бедным выйти из нищеты

Фото: Unsplash.com

Ученые из США нашли способ борьбы с бедностью. Они выяснили, что дружба с богатыми помогает выходцам из бедных семей выйти из нищеты, пишет издание New York Times.

Специалисты проанализировали дружеские отношения 72 миллионов человек в социальных сетях. Оказалось, что успех выходцев из бедных районов во взрослой жизни в основном определяется степенью близости с более обеспеченными сверстниками.

В среднем доходы детей, выросших в районах, где 70 процентов друзей происходит из богатых семей, увеличились на 20 процентов. Ученые назвали это явление «экономической сопричастностью» и заявили, что она влияет на будущее ребенка больше, чем школьное образование и семейные обстоятельства.

«Дети, выросшие в районах с обширными связями между классами, показывают лучшие результаты и имеют больше шансов выбраться из бедности», — констатировал экономист из Гарварда и директор программы «Аналитика возможностей», которая посвящена изучению корней экономического неравенства, Радж Четти.

Ранее телеканал Das Erste сообщил, что количество немцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось в Германии. С начала 2022 года из-за инфляции, пандемии и ситуации на Украине число людей, включенных в список Tafel, увеличилось примерно вдвое.

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Марина Совина
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