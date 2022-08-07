Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 59: Тиаго Сантос против Джамала Хилла

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, где в главном поединке Тиагос Сантос дрался против Джамала Хилла. Ролик опубликован в сообществе UFC в VK.

Турнир UFC Vegas 59 прошел в ночь на 7 августа. Все десять поединков вечера завершились досрочно.

В главном бою Хилл нокаутировал 38-летнего Сантоса в четвертом раунде противостояния. Бразилец потерпел 11-е поражение в профессиональной карьере. В активе ветерана 22 победы.

Также в рамках главного карда Джефф Нил одержал победу нокаутом над Висенте Люке. Мохаммед Усман нокаутировал Зака Пауга во втором раунде. Джулиана Миллер оказалась сильнее Броган Уолкер, нокаутировав соперницу в третьем раунде. Сергей Спивак отправил в нокаут Августо Сакаи во втором раунде.