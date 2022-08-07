Стало известно об условиях «Исламского джихада» для прекращения огня с Израилем

«Исламский джихад» потребовал от Израиля освободить лидера ас-Саади для прекращения огня

Радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) выдвинула Израилю несколько условий для прекращения огня. Об этом стало известно РИА Новости со слов члена политбюро движения Анвара Тахи.

«У нас есть условия прекращения огня, в первую очередь — освобождение Бассама ас-Саади», — заявил представитель группировки. Кроме того, добавил он, одним из требований стало прекращение Израилем судебного преследования в отношении других членов движения.

Ас-Саади является одним из лидеров «Исламского джихада». По данным палестинских СМИ, в начале августа он был ранен и задержан израильскими военными в ходе серии арестов в Дженине. Тогда вместе с ним задержали еще порядка 20 человек, подозреваемых в терроризме.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа.