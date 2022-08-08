Белорусские военные решили отработать планирование спецопераций в Казахстане

Военные из Белоруссии отработают планирование спецопераций в горах Казахстана

Казахстанские и белорусские военные решили отработать планирование спецопераций в горах Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства обороны.

Отмечается, что в настоящий момент соответствующие учения Сил специальных операций (ССО) обеих стран проходят в центре горной подготовки и на учебном полигоне Коктал на юге Казахстана. В рамках тренировочных маневров казахские и белорусские подразделения ССО «отрабатывают совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности».

Уточняется также, что военнослужащие из Белоруссии под руководством инструкторов ССО Казахстана «совершают горные восхождения и перевальные походы, отрабатывают вопросы подготовки и ведения специальных действий в горах».

В казахском военном ведомстве добавили, что учения продлятся до 21 августа и завершатся этапом боевой стрельбы.