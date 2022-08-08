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Стрижка из 1960-х годов вновь вернулась в моду

Стилист Лэтэм: не требующая укладки стрижка «итальянский боб» вновь вернулась в моду

Фото: Shutterstock

Создатели салона красоты The Hair Bros в Лондоне, стилисты Ник Лэтэм и Шон Пол Нотер назвали новым трендом стрижку, которая была особенно популярна в 1960-х годах. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Речь идет об итальянском бобе — одной из разновидностей классической стрижки боб, для которой характерны тонкие слои, длина волос до середины шеи и ровный срез. Данная прическа появилась в 1960-х годах и ее носили такие знаменитости, как актрисы Джейн Биркин, Голди Хоун и Барбара Буше.

В настоящее время, как считают эксперты, итальянский боб вновь вернулся в моду благодаря тому, что он не требует особой укладки. По словам специалистов, выбравшая такую прическу супермодель Кайя Гербер старается не использовать фены или щипцы для завивки, а предпочитает сушить волосы естественным способом.

Раннее в августе стало известно, что стилисты салона красоты Los Pastel в Австралии создали новый оттенок для светлых волос, который не требует ухода после окрашивания. Так, эксперты назвали указанный тон «ленточным блондом», который является одним из техник классического мелирования. По мнению, стилистов упомянутый цвет придает волосам глубину и позволяет долгое время не подкрашивать корни.

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Мария Винар
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