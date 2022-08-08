Фирма предложила 4,7 миллиона рублей в год за поедание конфет

CNN: канадская фирма объявила поиски специалиста по конфетам за 4,7 миллиона рублей в год

Интернет-магазин кондитерских изделий Candy Funhouse объявил поиски «главного специалиста по конфетам» с зарплатой 100 тысяч канадских долларов (4,7 миллиона рублей) в год. Об этом сообщает CNN.

Согласно описанию вакансии, в обязанности сотрудника будет входить поедание «более 3,5 тысяч продуктов ежемесячно, утверждение списка конфет, проведение заседаний конфетного совета директоров… и прочие веселые вещи». Уточняется, что должность доступна для всех, кто достиг возраста пяти лет, а опыт работы не нужен. Среди требований — творческий ум, отличные коммуникативные навыки, владение английским языком и отсутствие пищевых аллергий.

Генеральный директор фирмы Джамаль Хеджази заявил: «Вспомните все лучшее в детстве, что было связано с конфетами, и представьте, что будете заниматься этим на работе каждый день». Он также отметил, что был удивлен количеством заявок на должность с приложенными видео, в которых целые семьи предлагают разделить обязанности по дегустации и зарплату.

Компания Candy Funhouse была основана в 2018 году. Ее возглавляют четыре брата и сестры. Объем продаж в 2021 году, значительно выросший во время пандемии COVID-19, по словам Хеджази, составил чуть менее 15 миллионов долларов (около 900 миллионов рублей).

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