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Британцы сняли в банкоматах рекордное количество наличных

Британцы в июле сняли в банкоматах 801 миллион фунтов из-за роста стоимости жизни

Фото: Andrew Winning / Reuters

В июле жители Великобритании сняли в банкоматах 801 миллион фунтов (около 970 миллионов долларов). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет почтовой службы Соединенного Королевства.

Количество снятых наличных оказалось рекордным с 2017 года, когда начались подобные подсчеты. В общей сложности через кассы почтовой службы было снято и внесено более 3,3 миллиарда фунтов. Спрос обусловлен ростом стоимости жизни в стране.

В сложившихся условиях британцы считают наличные проверенным способом управлять собственным бюджетом, уточнил директор почтовой службы Великобритании Мартин Кирсли. Он добавил, что это становится долгосрочной тенденцией и подчеркнул, что «Великобритания — это все что угодно, только не безналичное общество». По мнению председателя организации Cash Action Group Натали Кини, возможность физически считать наличные деньги помогает людям экономить, а использование кредитных карт, напротив, увеличивает вероятность образования долгов.

По оценкам Банка Англии, инфляция в стране к четвертому кварталу может превысить 13 процентов и оставаться на высоких уровнях в течение следующего года. К целевым двум процентам показатель должен опуститься в течение двух лет. Чтобы справиться с ситуацией, регулятор пошел на беспрецедентный шаг и резко повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых.

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Платон Щукин
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