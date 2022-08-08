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Назван новый модный тренд лета 2022 года

The Symbol: стиль «кокосовая девушка» назван новым модным трендом лета 2022 года

Фото: @chlobellexx

Редакторы модного журнала The Symbol назвали новый тренд лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о стиле «кокосовая девушка» (Coconut Girl), который обрел популярность в нынешнем сезоне благодаря соцсети TikTok. Отмечается, что для данной тенденции характерна одежда свободных силуэтов с гавайскими цветочными принтами и кроше (техника вязания крючком).

По словам специалистов, подобный стиль больше подходит для пляжного отдыха, но в то же время его можно адаптировать и под городские условия. Например, эксперты посоветовали заменить короткие джинсовые шорты на брюки из натуральных тканей, а верх от бикини — на вязаный топ.

Ранее в августе сообщалось, что внешность и одежда в стиле культовой куклы Барби стали модным трендом у знаменитостей. Так, популярность обрело направление Barbiecore, вдохновленное дизайном кукол производства американской компании Mattel. Для данного стиля характерна одежда различных оттенков розового, неоновые спортивные костюмы, длинные волосы и множество украшений.

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Мария Винар
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