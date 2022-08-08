Отец успел среагировать и спас ребенка от гибели под колесами

O POVO: в Бразилии мужчина спас ребенка от гибели под колесами в последний момент

В бразильском городе Сан-Феликс-ду-Шингу, штат Пара, отец спас ребенка от гибели под колесами. Об этом сообщает издание O POVO.

Перед инцидентом мужчина стоял возле припаркованного мотоцикла, посадив на сиденье своего ребенка. Внезапно по дороге на большой скорости пронесся автомобиль и задел байк. В последний момент мужчина успел среагировать, схватил ребенка на руки и увернулся.

Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Позднее отец и водитель автомобиля заключили соглашение о возмещении убытков, и дело не было передано в полицию. Ребенок не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Великобритании водитель намеренно сбил мужчину и женщину, которые совершали благотворительный велопробег без одежды. Пострадавшие хотели собрать деньги на борьбу с изменениями климата.